Cor 17 settembre 2023 Enrico Daga segretario del Partito democratico



ALGHERO - Il Partito democratico di Alghero volta pagina e dopo 14 lunghi anni di reggenza Salis volta pagina, scegliendo come nuovo segretario cittadino una delle figure più carismatiche e impegnate nel circolo e in città, Enrico Daga. Più volte consigliere comunale e assessore provinciale, già candidato alla carica di sindaco per il Centrosinistra, Daga nel suo discorso ha ripercorso gli anni difficili di militanza, rilanciando le ambizioni di un partito che vuole presto ritornare ad essere centrale nella vita politico-amministrativa di Alghero. «Si apra in città una nuova stagione per la politica algherese» il monito del nuovo segretario eletto all'unanimità dei presenti, con il ritrovato accordo del capogruppo Mimmo Pirisi, presidente del congresso, e l'assenza di una parte minoritaria del partito che non ha condiviso il percorso congressuale. A portare i saluti al congresso il sindaco Mario Conoci e numerosi esponenti politici di gruppi locali diversi.