S.A. 18 settembre 2023 Il Latte Dolce torna alla vittoria Arriva il primo successo in campionato per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 4-2 il COS Sarrabus Ogliastra e ottiene così i primi 3 punti in campionato



SASSARI - Dopo la sconfitta contro il Budoni, arriva il primo successo in campionato per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 4-2 il COS Sarrabus Ogliastra e ottiene così i primi 3 punti in campionato. Prima del fischio d’inizio il Direttore Generale Adriano Fantoni e il Direttore Sportivo Vittorio Tossi, hanno consegnato al Capitano Marco Cabeccia una targa e la maglietta celebrativa per le 200 partite con la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce, raggiunte proprio in occasione del match contro il COS in Coppa Italia di serie D.

La cronaca del match



All’ 8’ gli ospiti si portano subito in vantaggio: punizione di Piredda e dopo una serie di batti e ribatti, Floris firma la rete dello 0-1. Il Sassari Calcio Latte Dolce attacca senza paura e il pareggio arriva dopo 10’: Ganzerli atterra Marcangeli e Cabeccia dal dischetto, con freddezza, pareggia i conti (1-1). L’inerzia del match è tutta nelle mani dei ragazzi di mister Giorico, che prima vanno vicini al gol con Imoh, poi trovano il vantaggio al 32’ con OIivera. Nell’azione del 2-1, Marcangeli ancora una volta sfugge via alla difesa gialloblù, serve Olivera, che con un preciso colpo di testa realizza la prima rete in maglia biancoceleste.



Il COS prova timidamente a reagire, ma i biancocelesti si difendono bene e non corrono rischi. A 3’ dall’intervallo, break di Pireddu, che serve Muscas e l’ex attaccante del Carbonia supera con un tiro potente da fuori area Tommasino. Il primo tempo scivola via e termina con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 3-1. Al rientro dagli spogliatoi mister Loi inserisce forze fresche, ma sono ancora i biancocelesti a colpire: filtrante di Marcangeli, che trova l’accorrente Muscas e il classe 2005 firma la sua doppietta personale per il 4-1. Cabeccia e compagni continuano a spingere con il piede sull’acceleratore e con Imoh vanno a più riprese vicini alla quinta rete, ma le conclusioni del centravanti ex Bosa terminano di poco a lato. Al 76’ sull’asse Nurchi-Loi, il Sarrabus Ogliastra accorcia le distanze e il match termina con il punteggio di 4-2.