A Tempio s´insedia il vescovo Roberto Fornaciari

TEMPIO - Con la Santa Messa di ieri, domenica 17 settembre 2023, preceduta dal corteo che da piazza XXV Aprile, attraverso corso Matteotti e via Roma, è giunto in Cattedrale, si è insediato nella Diocesi il nuovo vescovo, S.E.R. Dom Roberto Fornaciari, appartenente allo stesso ordine monastico − la Congregazione camaldolese dell’Ordine di San Benedetto − di Papa Gregorio XVI, che nel 1839 scelse l’antica chiesa di San Pietro quale Cattedrale di Tempio − Ampurias.



Al suo fianco, insieme ai presbiteri e ai diaconi, l’arcivescovo metropolita di Sassari, S.E.R. Mons. Gianfranco Saba, il vescovo emerito Mons. Sebastiano Sanguinetti, i parroci don Efisio Coni e don Cesare Nicolai e tutti i parroci della Diocesi, in una cerimonia solenne che ha visto grande partecipazione di fedeli, fra i quali i familiari di Dom Fornaciari e una delegazione di suoi conterranei dall’Emilia Romagna, e di autorità civili e militari, con la presenza dei membri dell’Amministrazione comunale, dei sindaci dei comuni della Diocesi, del Prefetto di Sassari dott.ssa Paola Dessì, dell’assessore regionale Andrea Biancareddu delegato dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli ordini religiosi, fra cui la congregazione missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso.



“Benvenuto nella sua nuova casa”: così il sindaco Gianni Addis ha salutato Dom Fornaciari durante il proprio discorso - saluto ribadito dall'assessore Biancareddu - esprimendo la certezza che la nuova guida della Diocesi “saprà essere un artigiano di unità e pace”, proseguendo sul cammino percorso nei suoi 17 anni di mandato da Mons. Sanguinetti, al quale il Sindaco ha manifestato la gratitudine e la stima della popolazione diocesana.



“Apriamoci alla luce del Signore che chiama me e voi a camminare insieme”. Il primo discorso che Dom Fornaciari ha rivolto ai fedeli è un messaggio ricco di significato pastorale. Ha esordito ringraziando per il dono dell’accoglienza ricevuta. “Eccomi, eccomi a voi” ha proseguito. Sottolineando il valore dell’operato del predecessore Mons. Sanguinetti ha aggiunto: “con voi cercherò di valorizzare la grande ricchezza del lavoro finora svolto”. In seguito, partendo dai tre principi cardine camminare, edificare, confessare, Dom Fornaciari ha delineato il tracciato su cui fonderà il proprio mandato.