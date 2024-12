Cor 20 settembre 2023 Turista annega a Porto Conte Inutili i soccorsi. La donna pensionata di origini tedesche aveva 84 anni ed era residente in provincia di Como. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Si è sentita male mentre nuotava



ALGHERO - Il malore all'improvviso, mentre nuotava. Inutili i soccorsi. Non c'è stato niente da fare per la pensionata di 84 anni, di origini tedesche ma da anni residente sul Lago di Como. E' morta nel primo pomeriggio di ieri nel mare di Porto Conte, nella zona di Maristella. La pensionata stava trascorrendo un periodo di vacanza ad Alghero. Nel pomeriggio si trovava in spiaggia con degli amici quando ha deciso di fare un bagno. A pochi metri dalla spiaggia il fatale malore.