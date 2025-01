S.A. 27 settembre 2023 Ubriaca molesta la clientela: arrestata turista E´ successo nei giorni scorsi in un noto ristorante a San Teodoro: la donna di origini comasche, era stata segnalata ubriaca ed intenta a molestare la clientela, pretendendo di allontanarsi senza pagare quanto poco prima consumato



SAN TEODORO - Nei giorni scorsi a San Teodoro, su richiesta al 112, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti presso un noto ristorante del posto, sito in via dei Platani, in cui una turista 47enne, di origini comasche, era stata segnalata ubriaca ed intenta a molestare la clientela, pretendendo di allontanarsi senza pagare quanto poco prima consumato. Alla vista dei militari, la donna li avrebbe ripetutamente oltraggiati e minacciati di morte, opponendosi con violenza ad essi, sferrando loro calci e spintoni e rifiutando di declinare le sue generalità, nel vano tentativo di allontanarsi senza corrispondere al locale quanto dovuto.



L’intervento dei militari ha scongiurato ulteriori rischi per la sua e l’altrui incolumità: illesa, è stata arrestata per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a p.u. e trattenuta nelle camere di sicurezza dell’Arma. Scattata altresì nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria per ubriachezza. Avendo l’Autorità giudiziaria ritenuto legittimo l’arresto eseguito dai Carabinieri, in considerazione delle complessive circostanze, la donna è stata successivamente posta di nuovo in libertà.