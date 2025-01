Cor 28 settembre 2023 Domani è la Notte Europea dei Ricercatori Una Notte Europea dei Ricercatori così ricca non si era ancora vista. L’Università degli Studi di Sassari, con il coordinamento dell’Ufficio Terza Missione e Territorio, anche quest’anno aderisce al progetto SHARPER



SASSARI - Una Notte Europea dei Ricercatori così ricca non si era ancora vista. L’Università degli Studi di Sassari, con il coordinamento dell’Ufficio Terza Missione e Territorio, anche quest’anno aderisce al progetto SHARPER (SHAring Researches' Passion for Enhanced Roadmaps), sostenuto dalla Commissione Europea, che coinvolge 14 città italiane. L’attesa è finita, domani avranno luogo gli eventi più importanti. La giornata principale (non unica) si svolgerà venerdì 29 settembre nel Polo Universitario Quadrilatero, in viale Mancini 1. Alle 9.00, il Magnifico Rettore Gavino Mariotti e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele Comenale Pinto, daranno ufficialmente il via alla manifestazione; dalle 9.30 alle 13.30, l’evento è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado che visiteranno 29 exhibit scientifici e i laboratori interattivi dedicati alla Chimica, alle Biotecnologie, alle tecnologie digitali e robotiche e all’intelligenza artificiale (qui l’elenco completo https://www.uniss.it/node/14964). La risposta del mondo della scuola è stata come sempre entusiastica, tanto che ci sarà il tutto esaurito.



Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:30, gli exhibitsaranno aperti a tutta la cittadinanza e a tutti gli interessati. Ma non finisce qui: sempre venerdì 29 settembre negli stessi orari, la Notte Europea dei Ricercatori si declina in Scienza dei Giochi grazie a Unissplay nello Student Hub di viale Mancini. Tornano poi, come negli anni scorsi, i Dibattiti e lo Spazio Scienzarena (Student Hub 1° piano)



Eventi a Lula, Sassari e Alghero. Il 29 settembre in diretta streaming dal Comune di Lula, alle 14.30 il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari assieme a Marica Branchesi, Ordinaria di Astrofisica presso il Gran Sasso Science Institute, saranno ospiti di Mario Calia, Sindaco di Lula e parleranno dell’importanza sociale e per le comunità locali della candidatura di Lula a ospitare l’Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos. Sempre da Lula alle 17.30, numerosi ricercatori presenteranno in streaming diverse iniziative di ricerca spaziando dall’archeologia industriale alla valorizzazione del territorio. Altre manifestazioni si svolgeranno durante la serata a Sassari nella sede della Fondazione di Sardegna alle 17.00 in via Carlo Alberto 7 e ad Alghero nell’azienda agrituristica Sa Mandra: il primo appuntamento riguarda la presentazione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dalla Fondazione di Sardegna (annualità 2015/16) e del piano nazionale per la Scienza Aperta; il secondo appuntamento, dalle 18 alle 20, è intitolato Dal gorilla all ape da miele: l’automedicaizone nel mondo animale, organizzato dal gruppo di apidologia del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, in collaborazione con la rassegna Narami Sa Mandra.