Asinara, barca alla fonda in area protetta

PORTO TORRES - Una barca a vela era ferma, all’ancora, nelle acque dell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale dell’Asinara, a poche decine di metri dalla spiaggia di Cala Sabina, quando una pattuglia del Corpo Forestale e di V.A. appartenente alla BLON di Porto Torres la ha sorpresa alle prime luci dell’alba in area in cui è vietata la navigazione e la sosta “Zona B”. La pattuglia del CFVA, con il battello pneumatico in dotazione utilizzato per la vigilanza nell’Area Marina, ha proceduto all’ identificazione del comandante dell’imbarcazione e del restante personale, risultato essere tutto di nazionalità francese.



Si è appurato che l’imbarcazione aveva raggiunto l’area la sera precedente e trascorso la notte all’ancora davanti alla spiaggia di Cala Sabina, a nord del borgo di Cala d’Oliva. La pattuglia ha proceduto a contestare l’illecito amministrativo ai trasgressori. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale anche in forza di apposita Convenzione con il Parco Nazionale, è impegnato nella tutela dell’Area Marina Protetta dell’Asinara e del territorio sulla terra ferma, oltre che ad assicurare un presidio Antincendio durante la stagione estiva.