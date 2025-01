Cor 2 ottobre 2023 Stintino: Il presidente raccoglie i rifiuti Il Presidente del Consiglio del Comune di Stintino prende iniziativa contro l´abbandono dei rifiuti sul lungomare del paese. Armato di busta e fascia Tricolore raccoglie sporcizia



STINTINO - Armato di busta e fascia Tricolore, il Presidente del Consiglio Comunale di Stintino, Agostino Schiaffino, dopo aver partecipato in qualità di rappresentante istituzionale alla Cerimonia e alla Processione del Rosario, ha notato una quantità significativa di rifiuti abbandonati sul lungomare ed ha provveduto a raccoglierli. Con senso di responsabilità e amore per il proprio territorio, il presidente ha deciso di raccogliere personalmente la spazzatura, mandando un messaggio forte e chiaro: «il rispetto per l'ambiente e la nostra comunità è una priorità».



«Questo gesto, più che una semplice raccolta di rifiuti, è un simbolo dell'impegno costante nel preservare la bellezza e l'integrità del territorio. L'abbandono dei rifiuti è un comportamento inaccettabile e ogni singolo cittadino ha la responsabilità di fare la propria parte per mantenere pulita la nostra amata Stintino» mè l'appello che arriva dal municipio.



Il Comune di Stintino invita tutti i cittadini a seguire l'esempio del Presidente del Consiglio e a partecipare attivamente alla cura e protezione dell'ambiente. «È essenziale che ognuno di noi si impegni a mantenere pulito il nostro territorio, evitando comportamenti incivili e promuovendo il rispetto per l'ambiente. Chiediamo a tutti di collaborare, denunciare comportamenti scorretti e, soprattutto, di educare le nuove generazioni sull'importanza del rispetto per la natura e la comunità in cui viviamo».