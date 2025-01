Cor 4 ottobre 2023 Gigi Cella, il cordoglio del Sindaco Persona pacata e gentile che aveva deciso di mettere a disposizione della pubblica amministrazione la sua professionalità e competenza: Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, nel ricordo commosso per la scomparsa di Gigi Cella



ALGHERO - «L’improvvisa scomparsa, all’età di 76 anni, del nostro concittadino Luigi Cella riempie di tristezza i cuori di tutti gli algheresi che hanno avuto modo di conoscerlo. Persona pacata e gentile che aveva deciso di mettere a disposizione della pubblica amministrazione la sua professionalità e competenza, ricoprendo autorevolmente per alcuni anni l’importante e prestigioso incarico di membro del direttivo del Parco di Porto Conte prima e di Presidente poi. Ci lascia una persona dalle indiscusse doti umane e morali alla cui famiglia va il più sincero e sentito cordoglio di tutta la Città di Alghero che ha avuto la fortuna di averlo come proprio cittadino». Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, nel ricordo commosso per la scomparsa di Gigi Cella.