Cor 4 ottobre 2023 «La sede del Parco in memoria di Gigi Cella» E´ Mario Bruno a rilanciare la proposta in ricordo di Gigi Cella, recentemente scomparso ad Alghero. «Merita davvero che il Parco e la Città lo ricordino in modo adeguato. E permanente»



ALGHERO - «Mi auguro che il Parco di Porto Conte voglia dedicare la sede di Tramariglio a Gigi Cella. Lo merita davvero. Ha svolto per la comunità del Parco un lavoro impegnativo, attivo e discreto, con grande dedizione e gratuità, per anni. Stava lì, a servizio, tutti i giorni. Luigi Cella ha saputo accompagnare il processo di crescita in rapporto stretto con il territorio, con le istituzioni, con le realtà produttive e con le espressioni culturali della città. Dapprima come membro del Cda e poi come presidente ha sempre profuso un impegno encomiabile per lo sviluppo e la promozione delle tante potenzialità di cui dispone la nostra area protetta».



Parole dell'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, in ricordo di Gigi Cella, recentemente scomparso ad Alghero. «Un patrimonio ambientale che ha voluto valorizzare, coinvolgendo tutti, spesso silenziosamente, fino a farlo diventare, insieme al Cda di allora, e alla struttura, protagonista attivo dello sviluppo, mettendo insieme in maniera sinergica le peculiarità ambientali con le eccellenze del territorio: produzioni agroalimentari, servizi turistici, attività produttive, con il prezioso contributo delle iniziative sociali di promozione e in sinergia con le borgate algheresi. Glielo ho detto e scritto pubblicamente quando ha lasciato l’incarico svolto, così bene, negli anni del mio mandato di Sindaco. Merita davvero che il Parco e la Città lo ricordino in modo adeguato. E permanente. Grazie Gigi» chiude Bruno.



Foto d'archivio