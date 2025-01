Cor 4 ottobre 2023 Forbes consiglia la Sardegna per il 2024 L´autorevole rivista statunitense "Forbes” ha posizionato la Sardegna al primo posto tra le 24 migliori destinazioni, scelte da un consulente di viaggio, dove viaggiare nel 2024



CAGLIARI - Una scelta che viene motivata dal fatto che "l'anno prossimo, le persone cercheranno una connessione più profonda ed esperienziale con destinazioni che sono fuori dai sentieri battuti".

«Proprio il turismo esperienziale è uno dei segmenti sui quali la Regione sta puntando con convinzione, attraverso alcune iniziative importanti, come il progetto ‘Noi camminiamo in Sardegna’ che promuove cammini, destinazioni di pellegrinaggio e borghi, e la promozione in occasione dei più importanti appuntamenti fieristici nazionali e interazionali – ha evidenziato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa – Il turismo lento e sostenibile rappresenta una nuova proposta turistica, di grosso successo negli ultimi anni, che contribuirà ad integrare il tradizionale e consolidato turismo balneare». La rivista “Forbes” indica anche chi e perché dovrebbe visitare la Sardegna: «Amanti della spiaggia, appassionati di cibo e di storia, perché è possibile esplorare i villaggi costieri, gustare una cucina raffinata e concedersi ricche esperienze locali». «Un altro prestigioso riconoscimento per la Sardegna, dopo quello ufficializzato ieri della rivista internazionale di viaggi “Condé Nast Traveller”, che l’ha consacrata come l’isola europea più gradita tra i suoi lettor»i, ha aggiunto l'assessore Chessa.