Cor 12 ottobre 2023 Sanità malata, Alghero si mobilita Ultima chiamata da parte del Coordinamento algherese dei Comitati a difesa della salute: ogni cittadino si metta in gioco per difendere il diritto alla salute. Sabato 14 la "Manifestazione popolare per una buona Sanità”. L´appello degli organizzatori



ALGHERO - Il Coordinamento algherese dei Comitati a difesa della salute lancia l'invito a tutte le organizzazioni, i gruppi e le singole persone «a partecipare ad un percorso comune per costruire una manifestazione ampia e condivisa, in grado di richiamare le Istituzioni ai propri compiti, secondo i dettami della Costituzione Italiana». È questo l’appello del Coordinamento dei Comitati a difesa della salute che, per sabato 14 ottobre, hanno indetto la “Manifestazione popolare per una buona Sanità”.



Il ritrovo è ad Alghero in Via Malta (esterno scuola secondaria), alle ore 9.30 per poi in corteo proseguire fino al piazzale dell’ospedale civile dove è prevista un’assemblea pubblica. Le carenze accumulate pregiudicano seriamente l’accesso alle cure per i cittadini: le liste d’attesa per visite, interventi e ricoveri ospedalieri; le difficoltà di accedere al Medico di Medicina Generale e all’assistenza domiciliare; le spese sanitarie delle famiglie, costrette a sostituire le mancate prestazioni pubbliche con quelle private e a sostenere aumenti delle rette nelle strutture residenziali.



Ed ancora: le fughe dei professionisti dal Servizio Sanitario Nazionale; le deleghe al privato della specialistica ambulatoriale, di pezzi interi dell’assistenza ospedaliera e dell’assistenza infermieristica e domiciliare territoriale. «Servono quindi provvedimenti radicali in grado di far rinascere il Servizio Sanitario Nazionale. E noi… non possiamo aspettare ulteriormente: è ora di muoversi».



