Cor 12 ottobre 2023 A Neoneli wine, fregula e cassola Ritorna l´appuntamento enogastronomico autunnale nel paese del Barigadu con degustazioni, laboratori gastronomici, musica, iniziative per i più piccoli, incontri di approfondimento sull´economia del territorio, la gara di cucina e il pranzo tipico con sa fregula istuvada e sa cassola



NEONELI - Ritorna a Neoneli (OR) Wine, Fregula e Cassola, l'appuntamento enogastronomico autunnale promosso dal Comune con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, il piccolo centro nel Barigadu ospita tre intense giornate di degustazioni, laboratori gastronomici, incontri di approfondimento sull'economia del territorio, e poi musica, fotografia e iniziative per i più piccoli. Momenti immancabili nel variegato programma della manifestazione, la gara di cucina dedicata alla fregula, la caratteristica pasta di semola di grano duro della cucina sarda, che quest'anno vede protagonisti gli studenti di cinque istituti alberghieri sardi, la festa delle cantine e il pranzo a base dei piatti tipici neonelesi.