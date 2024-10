S.A. 16 ottobre 2023 Premio Isio Saba verso la finale Il 17 e 24 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari le fasi live per la selezione dei tre finalisti del Premio



CAGLIARI - Proseguono a ritmo serrato le selezioni per la scelta dei vincitori del Premio Isio Saba 2023. Dopo la serata del 10 ottobre scorso, i prossimi appuntamenti per le fasi live della selezione sono previsti per martedì 17 e martedì 24 ottobre. Sul palco della sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari, a partire dalle ore 21, si esibiranno i musicisti ammessi al Premio giunto quest’anno alla terza edizione e organizzato da Jazz in Sardegna assieme all’associazione Il Jazzino di Cagliari. La giuria presieduta dal pianista, compositore, direttore d’orchestra Paolo Carrus e diretta dal batterista, compositore ed educatore jazz Gianrico Manca - assieme a un nutrito numero di musicisti e addetti ai lavori – è dunque al lavoro proprio in queste settimane nella selezione dei tre finalisti.



I musicisti selezionati sono stati Camilla Battaglia, Stickball Trio, Four Winds, Elikes Trio, Perspectives, Qanat Trio, Five Angry Men, Gabriel Marciano Trio, Biis, Lorenzo Simoni Quartet e Nugara Trio. Per il pubblico che volesse partecipare, le serate sono a entrata libera, previa prenotazione. Alla fine del mese di ottobre, in seguito alle esibizioni dei candidati, la giuria effettuerà un’ultimissima selezione composta da una rosa di tre finalisti. La serata finale del Premio Isio Saba 2023, con le esibizioni e la premiazione del vincitore, si terrà il 16 novembre 2023 sul palcoscenico della Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari. L’edizione numero tre del “Premio Isio Saba per la creatività e l’innovazione nella musica jazz 2023” quest’anno si arricchisce di una data molto importante: il decennale della scomparsa di Isio Saba. Pioniere del jazz in Sardegna, Saba per tutta la sua esistenza si è speso nella divulgazione della musica afroamericana in Italia promuovendo l’incontro tra i grandi del jazz mondiale - di cui era promoter in Italia - e sostenendo le nuove generazioni di musicisti sardi che in quegli anni muovevano i primi passi ispirati proprio dalle sue imprese.



Conquistato lo scorso anno dal Dario Piccioni Trio, che ha convinto la giuria “per la conoscenza approfondita del linguaggio jazz moderno unito alla spiccata capacità di dialogo”, il concorso ha lo scopo di premiare e promuovere i musicisti che, nel solco della figura e della storia di lsio Saba, dimostrino la loro spiccata personalità artistica e la loro eccellenza creativa nel campo della musica. Un’opportunità preziosa dunque per i tanti musicisti di livello che faticano a trovare la giusta ribalta e che mira a scovare progetti musicali originali che possano diventare un punto di riferimento per la ricerca jazzistica e i suoi vasti dintorni. Per il vincitore assoluto della finalissima è previsto un premio in denaro di tremila euro. Il vincitore sarà ospite della futura edizione del Festival internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo in scena al Teatro Massimo di Cagliari. Inoltre, sarà assegnata una Menzione Speciale al concorrente la cui proposta musicale abbia mostrato un evidente carattere innovativo. Anche il vincitore della Menzione parteciperà al Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo.