S.A. 16 ottobre 2023 Accoltellato operaio a Porto Torres: arrestato 29enne Lite tra operai di origine romene, in carcere un 29enne. La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Santissima Annunziata



PORTO TORRES - Un operaio di 29 anni di origine romena, residente a Porto Torres, è stato arrestato dai carabinieri la notte fra sabato e domenica con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo ha ferito un connazionale ad una spalla dopo averlo colpito con un coltello.



Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Porto Torres, sabato sera i due avrebbero litigato per futili motivi. Dopo la discussione il 29 enne ha raggiunto la vittima di 53 anni nella sua abitazione e lo ha accoltellato ferendolo gravemente.



L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il 29enne è sttao arrestato ed è stato trasferito nel carcere di Bancali.