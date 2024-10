Cor 20 ottobre 2023 La Fc Alghero ospita la Calmedia Bosa Seconda partita consecutiva in casa per la FC Alghero che, questo sabato 21 ottobre, con inizio alle ore 16, ospiterà al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, la Calmedia Bosa. La gara con i bosani è l´anticipo della quarta giornata del campionato di Seconda Categoria, girone E



ALGHERO - La FC Alghero arriva da tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate di campionato, con 18 reti realizzate e due subite. FC Alghero in testa alla classifica a punteggio pieno (9 punti) in compagnia del Thiesina. La Calmedia Bosa, invece, nelle prime tre gare di campionato ha rimediato un pareggio e due sconfitte. In casa giallorossa il morale è alle stelle.



«La squadra sta bene, i giocatori sono in forma – ha detto l'allenatore Pippo Zani – ci siamo allenati bene tutta la settimana, sono contento dei miglioramenti che sta facendo il gruppo, soprattutto per quanto riguarda il gioco e l'amalgama, con i giovani che seguono i veterani. Questo – ha proseguito il tecnico giallorosso – è positivo. Devo dire che, a parte i veterani che stanno dando il massimo come sempre, ho al fortuna di avere anche dei giovani molto interessanti che stanno dimostrando una certa maturità sia sotto il profilo tecnico che mentale».



Sulla partita contro la Calmedia Bosa, Pippo Zani è chiaro: «puntiamo alla vittoria, sempre con grande rispetto per gli avversari che, sono sicuro, ci daranno del filo da torcere perché sono una squadra che non cede facilmente e, contro di noi, daranno il massimo». Infine il vice presidente Gianluca Marras fa un appello ai tifosi e agli sportivi: «La FC Alghero è presente sul territorio, mi piace dire che è di tutti per questo invitiamo al campo Pintore-Caddeo tutti gli algheresi per vivere un momento di aggregazione sociale, tifando per una delle squadre della città e spingendola alla vittoria. Questa società lo merita, così come lo meritano i calciatori che indossano, con orgoglio, i colori giallorossi della città che hanno bisogno del sostegno di tutti».