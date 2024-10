Cor 19 ottobre 2023 Sabato è ancora Alghero-Usinese Sabato pomeriggio i giallorossi nuovamente al “Peppino Sau” di Usini, stavolta per la quinta giornata del girone B di Promozione. Mercoledì pomeriggio ad Alghero il ritorno degli Ottavi di Coppa Italia



ALGHERO - Seconda delle tre partite di ottobre contro l’Usinese per l’Alghero. Stavolta si torna al “Peppino Sau” per la quinta giornata del girone B di Promozione, in attesa del match di Coppa che si giocherà mercoledì prossimo al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia.



Intanto riflettori puntati sulla partita di campionato. Si gioca sabato 21 ottobre con fischio d’inizio alle 16. Alghero e Usinese sono due tra le formazioni più attrezzate del girone B di Promozione e attualmente in classifica sono divise da appena un punto, con i giallorossi avanti. La prossima avversaria dell’Alghero, però, è ancora imbattuta: ha pareggiato le prime tre gare di campionato quindi, domenica scorsa, ha vinto nettamente sul campo dell’Abbasanta. Mereu e compagni sono reduci, invece, dal successo per 2-0 contro il Siniscola Montalbo e ora vogliono dare continuità a gioco e risultati.



«Sarà una gara importante quella di sabato, dopo la vittoria di domenica che ha evidenziato aspetti positivi, uno dei quali il non aver subito gol, e altri ancora da migliorare – commenta l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon – Dovremo fare i conti con qualche assenza ma ho piena fiducia in tutti gli effettivi che avrò a disposizione». Quattro giorni dopo, ed esattamente mercoledì pomeriggio, Alghero e Usinese torneranno ad affrontarsi, stavolta per il match di ritorno degli Ottavi di Coppa Italia in programma al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia.