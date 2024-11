S.A. 2 novembre 2023 Sennori piange Luigi Berlinguer Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, la Giunta e il Consiglio comunale, esprimono tutto il loro cordoglio e quello dell’intera comunità sennorese, per la scomparsa del professor Luigi Berlinguer che proprio a Sennori mosse i suoi primi passi in politica



SENNORI - Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, la Giunta e il Consiglio comunale, esprimono tutto il loro cordoglio e quello dell’intera comunità sennorese, per la scomparsa del professor Luigi Berlinguer che proprio a Sennori mosse i suoi primi passi in politica e come uomo delle istituzioni ricoprendo la carica di consigliere comunale, dal 1956 al 1960, e poi di sindaco dal 18 novembre 1960 all’8 dicembre 1964. Il professor Berlinguer, benché gli impegni professionali e politici lo portarono lontano dalla Sardegna, continuò sempre a interessarsi della sua terra d’origine e di Sennori.



Nel 2015 aderì con entusiasmo all’associazione “I Sindaci per Sennori”, è l’organizzazione no profit nata per iniziativa dell’allora primo cittadino, Roberto Desini, che riuniva gli ex sindaci impegnandosi a pianificare attività volte alla partecipazione, informazione e formazione dei cittadini sull’amministrazione pubblica e l’educazione civica, nonché sulla storia, la cultura e le tradizioni di Sennori e della Sardegna.



«Piangiamo la scomparsa del nostro illustre concittadino, Professor Luigi Berlinguer, figura politica, istituzionale e umana che ha lasciato a Sennori una impronta indelebile e dato lustro con la sua opera e la sua vita al nostro paese, di cui fu indimenticato primo cittadino negli anni Sessanta», dichiara il sindaco, Nicola Sassu: «A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza sennorese porgo le più sentite condoglianze alla famiglia esprimendo gratitudine per quanto fatto dal professor Luigi Berlinguer per Sennori e per tutto il Paese, e immenso cordoglio per la sua scomparsa».