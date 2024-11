G.P. 2 novembre 2023 Meteo: week end in peggioramento



Previsioni in peggioramento da oggi, giovedì e venerdì. Una nuova ondata di maltempo con temporali anche intensi è prevista per domenica: arriva la tempesta Ciaran. Allerta meteo in 12 regioni: alto rischio di alluvioni lampo