S.A. 6 novembre 2023 Il Parco Asinara presenta l´offerta didattica L´ente Parco intende presentare l´offerta didattica che da anni porta avanti anche in collaborazione con gli educatori ambientali della Rete Educando Asinara e i responsabili degli Osservatori naturalistici presenti nell’isola



PORTO TORRES - Il Parco Nazionale dell'Asinara e l'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" hanno come finalità la tutela e la conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei valori culturali e storici, la promozione di azioni di educazione alla sostenibilità, di divulgazione scientifica e di uso sostenibile delle risorse ambientali. Per questo motivo in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Sassari si è deciso di distribuire a tutte le scuole superiori della provincia la nuova guida del Parco Nazionale dell'Asinara edita recentemente da Carlo Delfino.



L'ente Parco intende presentare l'offerta didattica che da anni porta avanti anche in collaborazione con gli educatori ambientali della Rete Educando Asinara e i responsabili degli Osservatori naturalistici presenti nell’isola. Per questo motivo ha organizzato il giorno 7 novembre 2023, alle ore 9.00, presso l'Auditorium dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "G.M.Devilla" -Via Monte Grappa, 2 Sassari , un incontro con tutte le scuole superiori della città.



Interverranno l'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, il Commissario del Parco Nazionale dell'Asinara Giancarlo Muntoni, il Dirigente Capofila degli istituti superiori Gianfranco Strinna, Carlo Delfino editore, il Direttore del Parco Nazionale dell'Asinara Vittorio Gazale che curerà la presentazione delle attività di educazione ambientale del Parco Nazionale dell'Asinara a cura degli educatori ambientali della Rete Educando Asinara e dei responsabili degli Osservatori del Parco.