S.A. 6 novembre 2023 Docenti catalano Alghero: riaperti termini Avviso pubblico per la costituzione dell´Elenco regionale dei docenti anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 13 novembre



ALGHERO - Riaperti i termini dell’Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco regionale dei docenti anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 delle lingue sardo e catalano di Alghero e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino. L’iscrizione all’Elenco regionale è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di insegnamento delle lingue delle minoranze della Sardegna. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13 novembre 2023, unicamente via PEC all’indirizzo: pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it