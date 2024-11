S.A. 6 novembre 2023 Passione rugby ad Alghero con i giovani Amatori Oltre cento giovani promesse del rugby locale, partecipanti alle categorie under 8, 10 e 12, hanno dato vita a una celebrazione dello sport a Maria Pia



ALGHERO - Il fine settimana sportivo ad Alghero si è tinto dei colori vivaci del rugby, con un evento che ha visto la fusione tra l'ardore giovanile e l'intensità della competizione senior. Il palcoscenico del Maria Pia ha risuonato di risate e incoraggiamenti mentre oltre cento giovani promesse del rugby locale, partecipanti alle categorie under 8, 10 e 12, hanno dato vita a una celebrazione dello sport, mostrando il dinamismo e la gioia del rugby in forma pura, liberi dai vincoli di punteggio e classifica.



In questa cornice di leggerezza e fair play, gli under 14 di Alghero si sono distinti, dimostrando la loro abilità in un triangolare che li ha visti prevalere sugli avversari, brillando per spirito di squadra e determinazione. La loro prestazione ha rivelato la passione e l'attaccamento al rugby, incarnando l'orgoglio della comunità. Successivamente, l'attenzione si è spostata sui senior, con la Serie C che ha visto l'Amatori Rugby Alghero e l'Olbia Rugby fronteggiarsi in una partita emozionante. Nonostante una partenza difficoltosa, Alghero ha mostrato nel secondo tempo una notevole rimonta, contrassegnata da due mete significative che hanno evidenziato la crescita della squadra e l'efficace guida del coach Toniolo. Il rugby si è rivelato ancora una volta più di un semplice sport: un'esperienza formativa, un incontro di valori come il rispetto e la lealtà, un simbolo di resistenza e coesione.



L'evento ha rafforzato il rapporto tra il rugby e la comunità di Alghero, evidenziando come ogni gioco, ogni azione e ogni meta siano l'essenza stessa dello spirito comunitario. Il weekend dell'Amatori Rugby Alghero è diventato un'esemplificazione di ciò che lo sport incarna: un omaggio al talento emergente, alla crescita individuale e collettiva, e all'autentica passione per il gioco. Con la conclusione della giornata in un terzo tempo conviviale, il legame tra i partecipanti si è intensificato, lasciando intendere che il futuro del rugby ad Alghero è in mani sicure, pronte a fronteggiare nuove sfide e a trasformare ogni partita in un trionfo dello spirito sportivo.