14/11/2024 Le donne di Pratobello in Consiglio Regionale Dopo aver raccolto oltre 210 mila firme in poco più di un mese affinché venisse discussa in Aula la legge di iniziativa popolare Pratobello 24 che mira a regolamentare l´installazione di impianti da energia rinnovabile nell´Isola, i Comitati chiedono attenzione da parte della Giunta regionale