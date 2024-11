S.A. 15 novembre 2023 Quattro comuni sardi assumono vigili Posada, Onifai, Galtellì e Lanusei hanno deciso di rinnovare la pianta organica nel settore Polizia Locale per offrire sempre maggior sicurezza alla propria cittadinanza. Scadenza tra il 17 e 20 novembre



NUORO - Sono ben quattro i Comuni del nuorese che hanno deciso di rinnovare la pianta organica nel settore Polizia Locale per offrire sempre maggior sicurezza alla propria cittadinanza. In particolare nei Comuni di Posada, Onifai e Galtellì, diversi concorsisti si sono iscritti ai rispettivi recenti Concorsi e sono in attesa del diario prove concorsuali. Invece il Comune di Lanusei ha recentemente emesso Bando di Concorso per ben 3 posti da Agenti di Polizia Locale ed il termine per iscriversi al Concorso è il 17 novembre. Al termine del Corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione. Termine per iscriversi 20 novembre 2023 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.