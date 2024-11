Cor 16 novembre 2023 Max Gazzè sold out a Cagliari Biglietti esauriti venerdì 17 e sabato 18 novembre al Teatro Massimo, mentre c’è ancora qualche posto per la tappa sassarese in scena il 19 novembre al Teatro Comunale



CAGLIARI - Doppietta di sold out a Cagliari per la nuova tournée di Max Gazzè prodotta e organizzata da OTR Live assieme a Sardegna Concerti. Biglietti esauriti venerdì 17 e sabato 18 novembre al Teatro Massimo, mentre c’è ancora qualche posto per la tappa sassarese in scena il 19 novembre al Teatro Comunale. Partito il 7 ottobre scorso da Bruxelles, il tour pensato è per i palcoscenici dei più importanti teatri d’Italia e d’Europa e propone uno spettacolo completamente inedito con sonorità originali e una scaletta in bilico tra passato e futuro. Il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare, oltre agli irrinunciabili successi di Gazzè, alcuni dei brani storici mai suonati prima dal vivo e anche quattro inediti che saranno contenuti nel nuovo album, tra cui “Che c’è di male” uscito lo scorso 6 ottobre su tutte le piattaforme. Il nuovo album, già annunciato per la primavera 2024 sarà prodotto da Sony Music/Epic Records.



“Che c’è di male”, il primo singolo del nuovo progetto, è stato registrato nei Real World Studios inglesi di Peter Gabriel, vicino alla città di Bath, e saluta la rinnovata e brillante collaborazione nei testi dello stesso Max con il fratello Francesco Gazzè. Melodie del miglior pop-rock si intrecciano in un brano che, ricco di tanta ‘musica suonata’ – marchio di fabbrica di Gazzè –, libera l’amore dai luoghi comuni del sentimento da fiaba e delle convenzioni, portandolo alla sua essenza più alta. Un tappeto di parole tra disillusione, romanticismo concreto e poesia, per descrivere il concetto “È solo un fatto di retaggio culturale se metto un limite al mio cuore”. Sul palco, una formazione di musicisti di livello: alla band storica, composta da Cristiano Micalizzi alla Batteria; Daniele Fiaschi alla Chitarra; Clemente Ferrari alle Tastiere; Max Dedo ai fiati, si aggiungono due nuove importanti figure, Greta Zuccoli ai cori e Marco Molino al vibrafono, entrambi polistrumentisti. Il loro apporto sarà fondamentale per creare le atmosfere avvolgenti e oniriche di cui lo spettacolo ha bisogno.



Bassista d'eccezione, straordinario musicista, compositore di opere 'sintoniche' e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo. In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, un'energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. Apolide nel cuore, cittadino del mondo nella storia personale, Max ha suonato in tre continenti (Europa, America, Asia); è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa; ha collaborato con oltre trenta artisti italiani e internazionali (tra cui Stewart Copeland). Musicista e compositore versatile, è capace di spaziare dal punk al pop, fino alla composizione sinfonica ("Alchemaya"). I suoi testi più poetici (“L'uomo più furbo”, “Figlia”, “Su un ciliegio esterno”, “Mentre dormi”), le sue composizioni più sperimentali (“Il bagliore dato a questo sole”, “Questo forte silenzio” o “Colloquium Vitae”), sono amati tanto quanto le sue più note 'canzonacce' (“Una musica può fare”, “Sotto casa”, “La vita com'è”).