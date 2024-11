Cor 16 novembre 2023 A Fertilia l´Ambulatorio di Comunità Importanti passi avanti a Fertilia, dove proseguono i lavori per la riqualificazione dei locali dell´ex guardia medica in Piazza Venezia Giulia. Nei giorni scorsi il sopralluogo del presidente del consiglio regionale Sardo, Michele Pais



ALGHERO - Non sarà più una Guardia Medica Turistica ma un vero e proprio Ambulatorio medico di comunità. Passi avanti importanti a Fertilia, dove proseguono i lavori di riqualificazione dell'immobile di Piazza Venezia Giulia. La ristrutturazione completa riguarda l'intero piano terra dell'edificio, che sarà messo a norma, così da ospitare un servizio di primaria importanza per il territorio.



Nei giorni scorsi il sopralluogo del presidente del consiglio regionale algherese, Michele Pais, che ha voluto prendere visione dei lavori in corso di esecuzione, grazia ad un apposito stanziamento regionale. «Nessun trionfalismo ma passi in avanti significativi in termini di attenzione - ha sottolineato il presidente Pais - che segnano una netta differenza rispetto al passato. Un fatto molto positivo per la comunità, che potrà avere a disposizione già dal prossimo anno un locale aperto tutto l'anno».



I lavori dovrebbero proseguire per tutto il mese di novembre e dicembre. Si passerà entro le prime settimane del 2024 al completo arredo a cui seguirà l'apertura del nuovo presidio sanitario territoriale. L'ambulatorio medico sarà destinato a coloro che più si trovano in situazione di difficoltà e che hanno necessità di monitorare periodicamente il proprio stato di salute e di seguire piani terapeutici particolari.