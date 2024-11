S.A. 17 novembre 2023 Salta il finanziamento per chiesa a Sa Segada A darne notizia è il consigliere comunale del Partito Democratico Mimmo Pirisi che evidenzia il 62 posto nella graduatoria del bando regionale: progettazione assente



ALGHERO - Salta il finanziamento Regionale per la manutenzione e il ripristino della chiesa di Sa Segada. A darne notizia è il consigliere comunale del Partito Democratico Mimmo Pirisi che evidenzia il 62 posto nella graduatoria del bando regionale (46 i progetti finanziati).

posto). «Nelle giustificazioni del Dirigente si è appreso che tra i criteri che determinavano il punteggio totale sono risultati a zero punti quello riguardante la progettazione (assente totalmente) e questo ci deve far riflettere sulla gestione dell'ufficio programmazione e progettazione

dell'assessorato e sulle scelte dell'amministrazione; oltre alla precedenza data ai comuni sotto i 3000 mila abitanti» sbotta il capogruppo Pd. «Alghero come altri centri di una certa importanza non potranno mai a questo punto avere la possibilità di vincere bandi con queste caratteristiche, Alghero e Sassari in primis, si sono visti esclusi per aver partecipato rispettivamente per la chiesa di Sa Segada e quella di Tottubella, esclusa anch'essa» conclude Pirisi.