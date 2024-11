S.A. 21 novembre 2023 A Sassari casting per figuranti a teatro La produzione seleziona 4 uomini e 4 donne con esperienza teatrale da inserire nel cast dell´opera Nabucco. Disponibilità dal 25 novembre al 12 dicembre



SASSARI - Mercoledì 23 novembre alle 18 al Teatro Comunale di Sassari, con accesso dall’ingresso artisti di viale Mameli, si svolgeranno i provini per la selezione di 8 figuranti da inserire nel cast dell’opera “Nabucco” che andrà in scena nei giorni 8 -10-12 dicembre al Comunale di Sassari all’interno della programmazione dell’Ente de Carolis. La produzione seleziona 4 uomini e 4 donne con esperienza teatrale. Disponibilità dal 25 novembre al 12 dicembre.