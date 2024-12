S.A. 29 novembre 2023 Martial Alghero: 17 podi a Sorso 200 bambini da tutta la Sardegna hanno gareggiato a Sorso e tra questi anche 18 ragazzi della Why Company Martial Gym Alghero



ALGHERO - Si è tenuto nei giorni scorsi a Sorso il campionato giovanile di karate Fijlkam per ragazzi dai 6 ai 13 anni, divisi in categorie di età e di cintura. 200 bambini da tutta la Sardegna hanno gareggiato, e tra questi anche 18 ragazzi della Why Company Martial Gym Alghero vi hanno partecipato ottenendo il risultato eccezionale di 17 podi tra ori argento e bronzi. Grande la soddisfazione tra lo staff dell' associazione sportiva che si allena presso la palestra del Liceo Scientifico.