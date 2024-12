Cor 3 dicembre 2023 Trialometani nell´acqua di Maristella La Asl conferma il fuori norma. Situazione ormai al limite della sostenibilità nella borgata agricola algherese dove i problemi con l´acqua permangono ormai da troppe settimane



ALGHERO - «Persiste il fuori norma per il parametro del Trialometani per Maristella». Lo annuncia e conferma direttamente la direzione generale dell'Asl di Sassari dopo i campionamenti effettuati venerdì e gli esiti trasmessi con immediatezza agli enti interessati. E' questo il motivo per cui persiste il divieto di utilizzo dell'acqua in tutta la frazione dell'agro algherese, così come disposto e confermato dallo stesso sindaco nell'ordinanza che invece revoca i divieti sul resto del territorio comunale.



La Asl di Sassari ricorda che il giudizio di idoneità da parte del Sian si basa sulla valutazione dei risultati analitici dei controlli interni ed esterni, che non sempre coincidono, su esami effettuati dal laboratorio di riferimento dell’ARPAS. Si ricorda inoltre che la normativa prevede che il Sian, in caso di comunicazione del rientro da precedenti non conformità da parte del Gestore (Abbanoa Spa), effettui campionamenti suppletivi, come in questo caso, che vengono comunicati tempestivamente all’amministrazione comunale per l’adozione degli atti conseguenti e, per conoscenza, inviati anche all’ente gestore.