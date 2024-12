Cor 5 dicembre 2023 Mameli dialoga con Resmini al Quod Design Giovedì 7 dicembre, ore 19, al Quod Design in via Mercato 1, Sassari, Andrea Mameli, in dialogo con Stefano Resmini, presenta il libro "Il suo nome è magia", edizioni La Zattera. Lo accompagnano le letture a cura di Zaira Zingone e Graziano Solinas



SASSARI - Un asino destinato ad essere fatto a bistecche ed un uomo alla ricerca di senso incrociano le loro vite. L’incontro su rivelerà salvifico in un gioco di specchi in cui le emozioni stanno al centro. Quelle vissute da tutti gli attori, quelle manifestate solo dai più coraggiosi e quelle sottaciute prima di essere liberate. Attorno un ballu tundu di storie di talento e di talenti. Come in un

dedalo di strade strette e contorte in un centro storico in Sardegna che narrano di uomini e animali e di animali come fossero uomini, in con-fusione. Questo è il racconto della seconda possibilità di persone che si arrendono finalmente alla loro missione di vita, di eterni secondi, di vittime del pregiudizio e talvolta dell’abuso. Una scrittura senza protagonisti ma di comprimari alla ribalta. Perché tutti hanno un sogno e il vero peccato mortale è smettere di inseguirlo.



Biografia. Andrea Mameli è nato psicologo ma ora fa lo psicologo. Se fosse un cuoco si potrebbe dire che ha strutturato la sua professione come un fritto misto di relazione d’aiuto. La sua attività spazia dal counseling alla riabilitazione neuropischiatrica passando dalla clinica presso il suo studio, la psicologia della performance e gli interventi assistiti con gli animali e la psicoeducazione. In molti di questi ambiti si occupa di formazione.



Nella foto: Zaira Zingone e Graziano Solinas