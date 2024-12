Cor 5 dicembre 2023 Pd Alghero: si riunisce la direzione Riunione aperta ai simpatizzanti nella sede di via Mazzini, in programma lunedì 11 dicembre (ore 18.30). Sarà presente il segretario, Enrico Daga, che relazionerà sulla situazione politica locale



ALGHERO - E' in programma lunedì prossimo (11 dicembre) la riunione, aperta a tutti i simpatizzanti, della direzione cittadina del Partito democratico. Il presidente dell'assemblea, Mimmo Pirisi, ha convocato tutti i dirigenti per le 18.30 in via Mazzini. Sarà presente il segretario, Enrico Daga, che relazionerà sulla situazione politica locale. La crisi della maggioranza che amministra dal 2019 ad Alghero, impone infatti una forte accelerata al dialogo tra le forze politiche in vista della costituzione di un programma credibile ed alternativo alle destre da presentare alle prossime elezioni. Spazio anche alla discussione sul percorso della base programmatica verso le elezioni Regionali del 2024 a cura della Prof.ssa Alessandra Casu.



Nella foto: Enrico Daga e Mimmo Pirisi