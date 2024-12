Cor 5 dicembre 2023 Distretto Alghero: appello per la scelta del medico In seguito all’improvvisa e prematura scomparsa della dottoressa Giovanna Maria Mulas, i cittadini rimasti senza Medico di medicina generale, potranno scegliere uno dei medici ancora disponibili sul territorio, il dottor Marco Manicone e la dottoressa Anna Maria Donaera



ALGHERO - In seguito all’improvvisa e prematura scomparsa della dottoressa Giovanna Maria Mulas, i cittadini dell’ambito 2.2 del distretto di Alghero, rimasti senza Medico di medicina generale, potranno scegliere uno dei medici ancora disponibili sul territorio, il dottor Marco Manicone e la dottoressa Anna Maria Donaera.



Per poter effettuare la scelta è possibile rivolgersi ad un degli uffici "Scelta e Revoca del Medico" del Distretto di Alghero, oppure recandosi in una Farmacia del territorio oppure utilizzando il servizio di Scelta del Medico online disponibile per tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della Asl di Sassari.



La Scelta del Medico è possibile solo se il cittadino è dotato della Tessera Sanitaria, con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), già attivata presso gli sportelli della Asl o con i codici SPID, o con Carta di Identità Elettronica (CIE). Per la Scelta del medico e’ sufficiente collegarsi Sardegna Salute.