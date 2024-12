Cor 9 dicembre 2023 Centro, Fertilia e Sant´Agostino a segno Ai tre Centri Commerciali Naturali di Alghero i fondi regionali: Al Centro storico e Fertilia 70mila euro, Sant´Agostino 55mila euro. «Ottimo risultato grazie alla stretta collaborazione tra associati e la vicinanza dell´Amministrazione». Le dichiarazioni dei presidenti Sigurani, Riu e Gesu



ALGHERO - «Grande risultato per Alghero ed il suo comparto commerciale, che grazie alla stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e la qualità della progettazione, porta a casa circa 200mila euro di contributi regionali che daranno nuova linfa al tessuto economico del territorio, contribuendo a vivacizzare la città e il commercio di prossimità ed attrarre nuove opportunità di crescita». Lo dichiara il sindaco Alghero, Mario Conoci, che si congratula con i tre Centri Commerciali Naturali di Alghero - Ccn Al Centro Storico, Sant'Agostino e Fertilia - per aver centrato un ottimo risultato a valere sul bando regionale di categoria, incassando i finanziamenti destinati alle associazioni tra commercianti sardi, a cui si aggiungono i contributi comunali.



«Un sostegno concreto nell'organizzazione di eventi di qualità, arredi urbani e manifestazioni che rivitalizzano i quartieri cittadini e contribuiscono a sostenere le numerose attività di prossimità»sottolineano gli assessori alle Attività produttive e Cultura, Giorgia Vaccaro e Alessandro Cocco. Una collaborazione attenta e costante quella con i presidenti dei tre Ccn algheresi, Daniela Riu (Centro storico), Anna Sigurani (Fertilia) e Niky Gesu (Sant'Agostino), come dimostrano i successi degli ultimi eventi realizzati ad Alghero. «Il 2023 è stato per noi un anno ricco di sfide e soddisfazioni - le parole della presidente Anna Sigurani. Abbiamo voluto metterci in gioco con degli obiettivi importanti, in primis riportare Fertilia al centro dell’attenzione che merita».



«Grazie alla collaborazione attiva con le altre associazioni di Fertilia, con partner importanti, che in noi hanno creduto, come il Comune, il Parco Naturale di Porto Conte e Fondazione Alghero, siamo potuti partire con un programma molto ricco e questo ci ha consentito di raggiungere un risultato importante». «La forza di tre Centri commerciali Naturali che ben lavorano e collaborano sono alla base degli ottimi risultati odierni» il commento di Daniela Riu, la presidente del Ccn più longevo di Alghero, quello del centro storico, impegnata anche in questi giorni con gli allestimenti urbani per il Natale dopo il recente successo dell'Harry Potter week. «Non potevo sperare in un risultato migliore - dice Niky Gesu - il primo di tanti bellissimi traguardi insieme agli associati e all'amministrazione che ringrazio personalmente per aver creduto in noi e nei Ccn in generale».



Nella foto: un momento della manifestazione Cin Cin in Centro in corso di realizzazione tra le vetrine del centro storico di Alghero in collaborazione con l'Istituto Alberghiero e la Cantina Santa Maria la Palma