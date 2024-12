S.A. 13 dicembre 2023 Filigheddu e Panzino da Cyrano ad Alghero Cosimo Filigheddu e Igino Panzino saranno ospiti di Cyrano per presentare Sotto Il grattacielo, il nuovissimo romanzo scritto da Filigheddu e illustrato da Panzino



ALGHERO - Giovedì 14 dicembre alle 19.00 Cosimo Filigheddu e Igino Panzino saranno ospiti di Cyrano per presentare Sotto Il grattacielo, il nuovissimo romanzo scritto da Filigheddu e illustrato da Panzino. A dialogare con autore e illustratore ci saranno Mariolina Cosseddu e Elias Vacca.



Filigheddu è al terzo romanzo dopo “Rosa Zicchina e i suoi colera”(Edes2021) e “La guerra di Pasca” (Il Maestrale 2022). È drammaturgo, numerose sue commedie sono state rappresentate con successo, giornalista e saggista. Panzino si è occupato di pittura, scultura, disegno, installazioni, grafica e computer grafica. Ha tenuto mostre personali e partecipato a manifestazioni collettive in gallerie private e in spazi pubblici in Italia e all’estero. Ha vissuto a Pavia e a Roma. È titolare del Bar “in fondo all’anima”, uno spazio virtuale di discussione sulla sua pagina Facebook. Per la prima volta si cimenta nell’illustrazione.