S.A. 13 dicembre 2023 Stasera cin cin al centro storico Mercoledì 13 dicembre dalle 18 il CCN Al Centro Storico, la Cantina Santa Maria La Palma e l’Istituto Alberghiero IIS Alghero invitano tutti nel Centro Storico di Alghero per brindare insieme



ALGHERO - Il Centro Storico di Alghero è pronto a ospitare una nuova serata di festa: mercoledì 13 a partire dalle 18.00 ritornata Cin Cin Al Centro, iniziata speciale pensata per celebrare il Natale premiando chi sceglie lo shopping nelle attività locali. Partecipare è semplice: tutte le persone che faranno acquisti nei negozi della città aderenti al CCN Al Centro Storico (o li hanno fatti nelle giornate precedenti) riceveranno un ticket che permette di fare un brindisi nelle postazioni gestite dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero, coadiuvati dai docenti, con le bollicine di Akènta e Aragosta Brut della Cantina Santa Maria La Palma. Il ticket conterrà anche un buono del 10% di sconto da utilizzare nelle enoteche della Cantina Santa Maria La Palma sino al 28 febbraio 2024. Questa edizione vede un’importante modifica rispetto alle due precedenti: il ticket per il brindisi verrà omaggiato a tutte le persone che fanno acquisti nei negozi del centro a partire dal 30 novembre sino al 20 dicembre.



«Siamo entusiasti di annunciare la nuova edizione di Cin Cin Al Centro, che si tiene per il terzo anno», dichiarano gli organizzatori. «Quest'anno, l'evento si trasforma in una campagna per promuovere gli acquisti locali. Chi compra presso i negozi della nostra rete riceverà un ticket speciale in omaggio. Il centro storico di Alghero, con le sue boutique, negozi di vario tipo e un'atmosfera unica, è un magnifico centro commerciale all'aperto. Invitiamo tutti a fare i regali di Natale nelle imprese locali, supportando così l'economia della città. Per rendere l'esperienza ancora più gioiosa, abbiamo organizzato tre giorni di festeggiamenti. Chi acquista nei negozi del centro storico potrà unirsi a noi per brindare e celebrare nelle strade di Alghero. Per ulteriori informazioni e dettagli, vi invitiamo a visitare i nostri negozi e a seguire i nostri account sui social network». L’appuntamento per i brindisi di Cin Cin Al Centro è per mercoledì 13 e, ultima data, il 20 dicembre a partire dalle 18.00. Cin Cin Al Centro è un'iniziativa firmata CCN Al Centro Storico, Cantina Santa Maria La Palma e Istituto Alberghiero IIS Piazza Sulis Alghero, con il patrocinio di Regione Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.