S.A. 13 dicembre 2023 Sabato a Teatro il Premio Alghero Donna 2023 Oggi sono state svelate le motivazioni del conferimento dell´ambito Premio e i nomi degli artisti che si esibiranno al Teatro Civico, sabato 16 dicembre



ALGHERO - Questa mattina a Porta Terra la presentazione dell'edizione 2023 del Premio Alghero Donna. Nell'occasione, alla presenza della vicesindaca Maria Grazia Salaris, dell'assessore alla Cultura Alessandro Cocco, e dell'ideatore del premio Neria De Giovanni, sono state svelate le motivazioni del conferimento dell'ambito Premio e i nomi degli artisti che si esibiranno al Teatro Civico, sabato 16 dicembre a partire dalle ore 20, per la cerimonia di consegna del riconoscimento.



La Sezione Prosa va Carmen Lasorella per il romanzo "Vera e gli schiavi del terzo millennio" (Marietti 1820); Sezione Poesia a Antonetta Carrabs per La Casa della Poesia di Monza; Sezione giornalismo a Novella Calligaris per il giornalismo sportivo. Premio Speciale della Giuria alla prof.ssa Giuseppa Tanda per Progetto Domus de Janas candidato riconoscimento UNESCO.



Nella foto (da sinistra): Neria De Giovanni, Maria Grazia Salaris e Alessandro Cocco