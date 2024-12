S.A. 13 dicembre 2023 Natale al Mercato: raddoppia ad Alghero Sabato 16 dicembre alla Pietraia e giovedì 28 dicembre nel mercato civico di via Sassari: eccellenze enogastronomiche in vetrina ed eventi collaterali



ALGHERO - Le eccellenze del mare e della terra di Alghero in vetrina con il doppio evento “Natale al Mercato” che si svolgerà sabato 16 dicembre alla Pietraia e giovedì 28 dicembre nel mercato civico di via Sassari. La manifestazione, nell’ambito delle celebrazioni del Cap d'Any organizzate dall'Amministrazione Comunale col supporto della Fondazione Alghero, si compone di due giornate sottotitolate, la prima, “Non solo pesce” e la seconda “Non solo olio”. Entrambe volte a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, con particolare attenzione al pescato locale e alle produzioni del settore oleario.



I due eventi, organizzati dall'assessorato alle Attività Produttive insieme ad ExplorAlghero, con la collaborazione del Parco di Porto Conte e delle rappresentanze dei quartieri, vedranno il coinvolgimento delle aziende del settore agroalimentare che rientrano nel Distretto Rurale di Alghero e saranno caratterizzate da allestimenti, esposizioni, vendita e degustazioni, accompagnamenti musicali, concerti, spettacoli teatrali e momenti di riflessione. Il primo evento si svolgerà il 16 dicembre all’interno del Mercato Civico nel Quartiere della Pietraia di Alghero, va ad arricchire una manifestazione dedicata ai bambini, già precedentemente organizzata dall’Ufficio Politiche familiari in collaborazione con il Comitato di Quartiere, che prevedeva il concerto dei bambini delle scuole del quartiere.



Nello specifico il programma di sabato prenderà il via alle ore 15 con l'allestimento del mercatino delle aziende, seguiranno dalle 15.30 il concerto dei bambini delle scuole del quartiere e lo spettacolo teatrale per bambini dal titolo “Santa Lucia e la Befana” a cura della compagnia “La gatta sul tetto che scotta”. Durante il pomeriggio spazio anche alla tradizione con l'esposizione degli attrezzi della pesca illustrati dagli operatori che fruiscono delle acque dell’AMP Capo Caccia- Isola Piana che parleranno delle principali tecniche di pesca e illustreranno le specie ittiche oggetto delle loro catture. Dalle 18.30 allestimento della sala del mercato per il momento conviviale con la preparazione e la somministrazione dei piatti a base del pescato locale, a cura dell’Associazione Food Truck Alghero, mentre dalle 19 spazio alla musica popolare algherese con “Los amics de la muralla”.



L'altra “Notte al mercato” sarà giovedì 28 dicembre presso l'ex Mercato Ortofrutticolo di via Sassari e sarà dedicata all'olio e in particolare alle produzioni della filiera olivicola- olearia. Sarà allestita una piccola cittadina dell’olio, dove le aziende del settore esporranno negli stand e faranno degustare le proprie produzioni. Nella mattina sarà organizzata una escursione presso una delle principali aziende di produzione di olio con visita dell’oliveto, dove apprezzare la differenza tra le varie cultivar, e a seguire una visita nello stabilimento di trasformazione, che si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti. L’escursione sarà anche l’occasione per conoscere il territorio e verrà effettuata con accompagnamento di guida escursionistica ed esperto agronomo del settore.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, si proseguirà presso il mercato dell’ortofrutta, dove sarà possibile effettuare delle degustazioni guidate con esperto assaggiatore, che farà conoscere e metterà in evidenza le caratteristiche organolettiche e i punti di forza di questo prodotto del nostro territorio indicando i giusti accostamenti ai vari piatti. Le degustazioni verranno associate all’assaggio del pane tradizionale, appartenente alla filiera cerealicola del Parco e prodotto con l’utilizzo di lievito madre. Seguirà un momento di riflessione sia sull’olio che sul pane, con la partecipazione di esperti del settore agroalimentare e della Fondazione Distretto Rurale di Alghero. Infine, anche in questa occasione, non mancherà la musica con l'accompagnamento musicale del Maestro Raimondo Dore con sempre anche l'offerta dei piatti tipici locali realizzati dall’Associazione Food Truck Alghero.