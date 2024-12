Cor 14 dicembre 2023 Liberi, al via il secondo avviso Si chiama Liberi (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione), il progetto dell’Assessorato regionale del Lavoro e dell’Aspal realizzato in stretta collaborazione con i Servizi sociali della Giustizia



CAGLIARI - Si chiama Liberi (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione), il progetto dell’Assessorato regionale del Lavoro e dell’Aspal realizzato in stretta collaborazione con i Servizi sociali della Giustizia per aiutare gli ex detenuti a reinserirsi nella società attraverso l'offerta di percorsi integrati multi-professionali di inserimento sociale e lavorativo.

L’avviso, giunto alla seconda edizione, è stato appena pubblicato sul portale Sardegna Lavoro. «La formazione costituisce il fondamento del lavoro ed è assolutamente opportuno estenderla anche alle categorie più vulnerabili, tra le quali rientrano anche coloro per i quali la società ha il compito di costruire occasioni di reintegro - ha affermato Ada Lai, assessore regionale del Lavoro.



A questi cittadini dobbiamo dare accesso a programmi formativi per acquisire nuove competenze e per dar loro la possibilità di inserirsi in un contesto lavorativo dove possono riscattarsi e trovare il proprio percorso nella vita. Il progetto LIBERI - ha proseguito l’assessore Lai - non solo offre questa opportunità di riabilitazione, ma si configura come un progetto che aiuta anche gli enti che partecipano a diventare esempi da seguire in una società sempre più orientata all'inclusione di persone in difficoltà».



«La misura con questo secondo avviso diventa strutturale: 4,2 milioni di euro di investimento, 26 progetti da finanziare e più di 200 i beneficiari che saranno coinvolti - ha sottolineato Maika Aversano direttrice generale dell’Aspal - I risultati della prima edizione - ha ricordato - sono stati sorprendenti perché molti cittadini sono stati assunti dalle stesse aziende ospitanti dimostrando la validità della misura costruita dall’Agenzia proprio per favorire un reinserimento nella società attraverso il lavoro». Nei prossimi due anni in quattro diverse scadenze le imprese sociali, le cooperative sociali, i loro consorzi e le associazioni di promozione sociale, potranno presentare nuovi progetti per un importo massimo di 161 mila euro a progetto. Le risorse saranno ripartite in tre aree territoriali (Città Metropolitana di Cagliari + Provincia Sud Sardegna + Provincia di Oristano - Provincia di Nuoro - Provincia di Sassari).



I progetti integrati, destinati a persone maggiorenni sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria - o che abbiano terminato la misura restrittiva da non più di 12 mesi - con l'obiettivo di aumentare l’inclusione attiva e ridurre quindi il rischio di povertà ed esclusione sociale, hanno riguardato nella scorsa edizione circa 60 persone. L’avviso LIBERI è finanziato con le risorse del POR Sardegna FSE+ 2021-2027 al servizio della dignità "per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo" Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - Priorità 3 “Inclusione e lotta alla povertà” - Obiettivo specifico ESO4.8. “Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati”.