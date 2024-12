S.A. 15 dicembre 2023 Premi letterari per l´algherese Fois Nuovi premi letterari per il poeta, saggista e narratore Massimiliano Fois: riconoscimenti ad Anzio e a Venezia



ALGHERO - Due nuovi premi letterari per il poeta, saggista e narratore Massimiliano Fois, che nel campo della poesia ha collezionato dall'uscita della sua prima raccolta del 2004, numerosi riconoscimenti letterari.

Premiato ancora una volta il suo "Breviario per notturni campestri" arrivato alla terza ristampa (Nemapress Edizioni) questa volta, per la poetica della sua copertina al Premio Poesia Edita Leandro Polverini ad Anzio, e premiata a Venezia la sua poesia inedita "Luminifero", al Premio letterario dedicato a Margherita Hack e organizzato dall'U.A.A.R. (Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti). Lo scrittore, impegnato con la dir. Artistica del Museo M.A.S.E. ad oggi continua le presentazioni del suo nuovo romanzo "Emilia e il soldato della Wehrmacht" (Nemapress Edizioni) e dei suoi saggi storici sempre molto richiesti anche a livello nazionale.



Nella foto: Massimiliano Fois