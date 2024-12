S.A. 15 dicembre 2023 Il poeta Milo De Angelis ospite ad Alghero All’Agriturismo Sa Mandra il poeta e traduttore Milo De Angelis sarà ospite nel comune Spazio della Poesia, accompagnato dal giornalista Giacomo Mameli, il poeta Raffaele Sari Bozzolo e l’attrice Viviana Nicodemo



ALGHERO - È un imperdibile appuntamento, quello che Nàrami e il Festival Letterario Dall’altra parte del mare, hanno organizzato per sabato 16 Dicembre alle ore 18:00 nell’Agriturismo Sa Mandra. Il poeta e traduttore Milo De Angelis sarà ospite nel comune Spazio della Poesia, accompagnato dal giornalista Giacomo Mameli, il poeta Raffaele Sari Bozzolo e l’attrice Viviana Nicodemo. Milo De Angelis, nasce a Milano nel 1951, dove ha insegnato letteratura in un carcere di massima sicurezza. Pubblica Somiglianze, la sua prima raccolta poetica nel 1976; del 2022 è la sua ultima fatica di autore-traduttore, il De Rerum Natura di Lucrezio, edito da Mondadori.



Un libro che inevitabilmente rimanda ai ricordi degli anni scolastici, a quei lontani e misteriosi poeti latini, ma è grazie all’efficacia della parola e alla maestria di De Angelis, che questo volume diventa un libro contemporaneo. Un lavoro imponente e complesso che testimonia un vero e proprio corpo a corpo con il pensiero del grande poeta-filosofo latino, che inevitabilmente si trasforma e diventa un’opera deangelisiana, viva, guizzante, vigorosa. Se un tempo furono le pestilenze, gli incendi, i terremoti a sconvolgere, oggi sono i repentini cambiamenti climatici con il conseguente depauperamento ambientale a disorientare, e noi esseri umani, inermi incapaci di governare, sprofondati in un nichilismo che interroga e sorprende. “La natura lucreziana del primo secolo a.C. non è la metropoli novecentesca dei grattaceli e dei passanti: ma il senso dell’infinito, il senso del nulla sono ancora gli stessi e continuano a fecondare gli atomi della nostra ispirazione.”



Chiare e semplici le parole di De Angelis, perché l’infinito, il nulla, sono le esplorazioni, sono i fantasmi che rincorrono i ricordi, si intrufolano nell’oceano dell’infanzia, e affiorano in un presente inquieto e onirico, dove il tempo circola e si disperde in una Linea intera, linea spezzata che è l’ultima raccolta di poesie data alle stampe e tradotta oggi, magistralmente in catalano, da Joan-Elies Adell (Saldonar, Barcellona). Di tutto questo si dialogherà sabato 16 dicembre: una serata dal titolo emblematico Fare e tradurre poesia. A conversare con l’autore saranno Giacomo Mameli, giornalista e scrittore e Raffaele Sari, docente e poeta. Ci sarà anche l’attrice Viviana Nicodemo che presterà la sua voce alle parole di Milo De Angelis, uno tra i poeti più interessanti del panorama letterario europeo.