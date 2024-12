S.A. 20 dicembre 2023 Gymnasium lotta e vince contro Olbia Nonostante le assenze l´allenatore della Gymnasium Pasqualino Sotgia è riuscito, facendo giocare alcune giocatrici in ruoli non consueti per loro, a portare a casa la vittoria



ALGHERO - In una giornata che prometteva scintille sportive, la Palestra Scuola Elementare Isticadeddu è stata teatro di un'epica battaglia di volley che ha visto la Gymnasium Volley Alghero strappare una vittoria per il rotto della cuffia, con un punteggio di 3 a 2 contro la Time Out Olbia. Nonostante l'esser dovuta scendere in campo senza alcune ragazze della formazione titolare, l'allenatore della Gymnasium Pasqualino Sotgia è riuscito, facendo giocare alcune giocatrici in ruoli non consueti per loro, a portare a casa la vittoria. Ogni set giocato è stato una dimostrazione di tenacia e spirito combattivo, dove le ragazze di Alghero hanno dovuto attingere a riserve di coraggio e sinergia di squadra non comuni. Parziali: 15/25, 25/10, 25/22, 14/25 e il tie-break decisivo 11/15. La pallavolo, in fin dei conti, è un gioco di squadra e questa vittoria della Gymnasium Volley Alghero è stata la celebrazione perfetta di questa verità immutabile.