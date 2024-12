S.A. 21 dicembre 2023 Risvegli musicali con Mauro Uselli La rassegna musicale del mattino ideata dal Maestro Mauro Uselli rientra nel calendario degli eventi del Capodanno algherese. Il programma



ALGHERO - La rassegna musicale del mattino ideata dal Maestro Mauro Uselli, i famosi “Risvegli musicali” che rientra nel calendario degli eventi del Capodanno algherese, organizzato dalla fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, ha preso il via nel migliore dei modi con ampi consensi di un pubblico e critica. La formula dei Risvegli, ideata da Uselli qualche anno fa, dopo le esperienze londinesi, sono un infinito format ben maturato nel corso di queste esperienze internazionali in cui si festeggia e si valorizza l'ascolto musicale al primo mattino come una sorta di cibo per l'anima. Formula per altro che non ha fine, un po' come la passione per la musica.



Il terzo evento, che è un vero e proprio concerto meditativo spirituale, vede come protagonista lo stesso ideatore Mauro Uselli in duo con la percussionista algherese Monica Mura. Sin da giovane la musicista ha iniziato a studiare folklore cubano, ha frequentato il conservatorio studiando percussioni per 4 anni e nel frattempo è riuscita nel suo intento diventando un tecnico musicoterapeuta nel modello benzon a Torino avvicinandosi al suono terapia con l utilizzo delle campane tibetane. Ha concluso poi la sua formazione con dove concludo la formazione con Dam Chhoi, monaco tibetano buddista, artista di Tanka e profondo conoscitore delle filosofie , religioni e culture orientali.



Sarà un concerto intenso per flauto e percussioni con un programma singolare dedicato interamente alla musica di Bach . In programma le variazioni di Goldberg : si narra la leggenda in cui Goldberg allievo del maestro Bach, ricevette le suddette variazioni che suonava la sera al servizio del conte per cui lavorava. La sua musica serviva al conte per curare la forte insonnia di cui soffriva , le variazioni riuscivano nell’intento di rilassare il conte. Per il concerto del 27 , Uselli porterà le musiche di J.S.Bach, nella versione tratta dall’ ultimo fortunato album del musicista, prodotto e promosso dall'etichetta discografica milanese Italian Way Music dal titolo Bach Variation for hindi Bansuri. L’appuntamento è per il il 27 dicembre alle ore 8 30 presso la cattedrale Santa Maria Alghero con ingresso libero.



Nella foto: Mauro Uselli e Monica Mura