Alghero Calcio, giornata di donazione

ALGHERO - Per il secondo anno consecutivo l’Alghero Calcio organizza, in collaborazione con l’associazione Frates Rdc Alghero, la giornata della donazione del sangue: la squadra oltre vincere sul campo dello sport vuole farlo su quello della solidarietà. Non solo calcio, non solo sport ma anche diverse attività solidali per l’Alghero. Si tratta di piccoli gesti fatti col cuore, giallorosso ovviamente. L’anno scorso l’evento ha avuto un’ottima partecipazione e per crescere di più quest’anno si è scelto di realizzarlo direttamente al Centro Trasfusionale. “Un dono dell’Alghero per Alghero”, si tiene domani, venerdì 29 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Alghero. Saranno presenti i giocatori e lo staff della società giallorossa, che invitano tutte e tutti a donare il sangue, un vero gesto da campioni. Per informazioni e prenotazione è attivo il numero di telefono 320 613 9323.