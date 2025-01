S.A. 3 gennaio 2024 Sennori chiude la rassegna teatrale Ultimo appuntamento per la rassegna della Compagnia Teatro Sassari sul palco del Centro culturale “Antonio Pazzola” di Sennori. La rassegna si concluderà il 5 gennaio alle 20.30 con lo spettacolo “La madre”



SENNORI - Arriva all’ultimo appuntamento la rassegna teatrale “Tottu a Teatru” inaugurata a Sennori lo scorso novembre e organizzata dalla “Compagnia Teatro Sassari” con il patrocinio della Regione Autonoma Sardegna, del Comune di Sennori e della Fondazione di Sardegna. Sul palco del Centro culturale “Antonio Pazzola” si sono avvicendate nei mesi scorsi l’allegria della tradizione teatrale in sassarese e la forza narrativa del dramma d’autore. La rassegna si concluderà il 5 gennaio alle 20.30 con lo spettacolo “La madre” dal romanzo del 1919 scritto da Grazia Deledda, con l’adattamento e la regia di Ignazio Chessa. Si tratta di un intenso dramma di coscienza che si risolve in uno spazio temporale breve. La concentrazione degli eventi conferisce una grande forza narrativa a questo lavoro che parla di una tentazione d’amore vinta da un sacerdote, grazie al sacrificio salvifico della madre. Sul palco:Teresa Soro, Claudio Dionisi, Eliana Carboni, Andrea Riccio, Margherita Nurra, Ignazio Chessa. Musiche: Coro Logudoro di Usini, Domenico Fancellu, Dario e riccardo Pinna. Voce fuori campo Michelina Barone. Scene Fabio Loi, Costumi Carla Galleri, Luci Tony Grandi, Scenotecnica Tomaso Tanda, Uccio Sisto.