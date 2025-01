S.A. 6 gennaio 2024 L´Alghero calcio riparte dal Sennori La squadra di mister Giandon torna in campo dopo la pausa per le festività. Match d’alta classifica, in palio punti pesanti



ALGHERO - L’Alghero torna in campo dopo la pausa per le festività. La prima partita del 2024 sarà in casa, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. L’appuntamento è per questa domenica, 7 gennaio, alle ore 15. E per i giallorossi sarà un match d’alta classifica, considerando che arriverà il Sennori, attualmente dietro di due lunghezze.



Sino a qualche settimana fa le posizioni erano praticamente invertite, con la formazione sennorese che ha occupato anche il primo posto prima di cedere lo scettro ad altre squadre. Alghero e Sennori si sono peraltro già affrontate in questa stagione, nella prima giornata di Coppa Italia. I giallorossi vennero sconfitti 2-1 ma successivamente, grazie anche agli altri risultati, riuscirono a vincere il triangolare.



«Domenica affronteremo una squadra che, per continuità di risultati e solidità, non può esser più considerata una sorpresa ma una realtà. Serviranno convinzione, carattere e personalità oltre al sostegno dei nostri tifosi, sempre importante», queste le parole dell’allenatore dell’Alghero, Gian Marco Giandon, che lancia dunque un appello anche ai sostenitori perché anche in questa occasione facciano sentire il loro supporto al “Pino Cuccureddu”.