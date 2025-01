S.A. 8 gennaio 2024 Extralberghiero: corso gratuito ad Alghero Un corso per operatori del settore extra alberghiero si terrà ad Alghero nei mesi di gennaio e febbraio. Ad organizzarlo è l´associazione Welcome to Alghero. Si parte l´11 gennaio. Iscrizioni gratuite



ALGHERO - Un corso per operatori del settore extra alberghiero si terrà ad Alghero nei mesi di gennaio e febbraio. Ad organizzarlo è l'associazione Welcome to Alghero con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Alghero e Alghero Hospitality. Saranno cinque gli incontri formativi che andranno ad interessare varie tematiche legate ad un settore in costante espansione nel territorio, tenuti da professionisti esperti su fiscalità, sicurezza e marketing. Si parte l'11 gennaio con la presentazione del corso e le iscrizioni gratuite; si prosegue il 18 con un focus su "Fiscalità e adempimenti" con Gian Luca Murgia e il 25 chiuderà il mese la speaker Stefania Salvatore che parlerà di "Brain Positioning nel mercato extraalberghiero. A febbraio gli ultimi due appuntamenti: il primo febbraio Walter Pianezza si occuperà dei temi della "Sicurezza sul lavoro"; infine il 10 la conclusione sarà affidata a Tania Busygina con gli argomenti dedicati al Revenue Management. Le conferenze si terranno nella sala conferenza a Lo Quarter, dalle ore 17 alle 19.



«Siamo soddisfatti di poter svolgere un'attività di formazione non solo per gli associati Welcome ma per tutti gli operatori della ricettività extralberghiera algherese. Un ringraziamento va ai professori per la disponibilità, all’Assessorato per il patrocinio e la collaborazione dimostrata, al Direttivo Wta per il coordinamento e il grande lavoro svolto. Si tratta di un' occasione di crescita e confronto per il nostro comparto, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti dagli operatori e di rappresentare al meglio l'unicità della destinazione Alghero» spiega Gabriele Catogno presidente di Welcome to Alghero. «L'iniziativa di formazione messa in campo da Welcome To Alghero ha il pieno sostegno dell'Amministrazione comunale. Ritengo che quello della formazione sia un ambito centrale per lo sviluppo turistico. La formazione dei professionisti del turismo è fondamentale per garantire qualità all'offerta della destinazione Alghero. Anche la passata stagione ha dimostrato come le attività maggiormente professionalizzate siano state quelle in grado di affrontare con ottimi risultati un mercato turistico internazionale competitivo, superando anche esternalità come inflazione e destinazioni concorrenti. Maggiore professionalità vuol dire migliori servizi, maggiore capacità di commercializzazione dei servizi, della destinazione e ovviamente abilità nella fidelizzazione degli ospiti» commenta l'assessore al Turismo Alessandro Cocco.



Nella foto: il Direttivo Welcome