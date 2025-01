Cor 8 gennaio 2024 Tragedia a Cagliari: travolto e ucciso 16enne Inutili i soccorsi del 118. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. Il ragazzo aveva origini cinesi e si stava recando a scuola dopo il rientro dalle vacanze. Il tragico incidente poco prima delle 8.30 di questa mattina in via Peretti



CAGLIARI - Una vera tragedia. Un ragazzo di origini cinesi, Xuanming Guan, è stato investito e ucciso sulle strisce pedonali da una Fiat Punto. Il terribile incidente questa mattina poco prima delle 8.30 in via Peretti. La vittima, che avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 8 febbraio, si stava recando a scuola dopo il rientro dalle vacanze. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.