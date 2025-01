S.A. 9 gennaio 2024 Futsal, esordio con pareggio nel 2024 3-3 a Usini con gol di Molina, Becca e Marogna. Nel prossimo turno la squadra di mister Monti osserverà il turno di riposo, mentre l’Under giocherà sul campo dello Jasnagora ed è di fatto uno scontro diretto per la quarta piazza



ALGHERO - Nel fine settimana sono ripresi anche i campionati di calcio a 5. La Futsal Alghero ha disputato l’ultima di andata del girone A di serie B. I giallorossi, privi del capitano Idili, hanno pareggiato 3-3 a Usini contro il Val d’Lans Fiano Plus. Primo tempo che si è chiuso sul 2-1 per la formazione ospite, nonostante l’iniziale vantaggio algherese con Molina. La squadra di mister Monti riagguanta gli avversari con Becca ma a tre minuti dalla fine si riporta avanti approfittando di una disattenzione difensiva.



La Futsal Alghero però non ci sta, mister Monti gioca la carta del portiere di movimento e riprende ancora il Val d’Lans con Marogna e nel finale può addirittura vincerla con due grandi occasioni. Arriva comunque un punto che permette di staccare il Ce Chi Ciak e avvicinarsi all’altra squadra isolana del girone, il Sardinia Futsal. Da segnalare, peraltro, l’esordio del sassarese Antonio Sechi, per lui si tratta di un ritorno in giallorosso.



Classifica che si fa decisamente interessante per l’Under 19. Quinto posto con 16 punti nel girone nazionale, a -1 dal quarto, grazie alla vittoria casalinga per 7-3 contro il Città di Cagliari. Primo tempo chiuso sul 2-0 dai ragazzi allenati da Valentino Neri e ripresa contrassegnata dai tanti falli e conseguenti tiri liberi, con i giallorossi che alla fine hanno chiuso sul 7-3 appunto. Tra una settimana la prima squadra osserverà il turno di riposo mentre l’Under giocherà sul campo dello Jasnagora ed è di fatto uno scontro diretto per la quarta piazza.