S.A. 9 gennaio 2024 Fi, aula approvi Odg assunzioni vigili In Consiglio comunale l´ordine del giorno presentato dai consiglieri di Forza Italia per dare seguito al finanziamento regionale richiesto per incrementare l´organico della Polizia locale



ALGHERO - Nel prossimo Consiglio Comunale sarà discusso un Ordine del Giorno presentato dal Gruppo di Forza Italia. Nel documento, firmato dal capogruppo Nunzio Camerada e da Tatiana Argiolas, Giuseppe Musu e Giovanni Antonio Spano, si chiede «di prevedere, in sede di adozione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ed in particolare del piano del fabbisogno di personale 2024-26, l’incremento delle assunzioni di agenti di Polizia Locale di ulteriori 10 unità».



«Al momento, infatti, secondo la programmazione del fabbisogno approvata nel PIAO 2023-2025 con delibera di giunta n. 313 del 16 ottobre scorso è prevista, per il 2024, soltanto l’assunzione di 14 agenti destinando a tal fine risorse pari a circa 239mila euro. In seguito a specifiche richieste avanzate dai vertici di Forza Italia Alghero, e in modo particolare da Marco Tedde, nell’ultima Variazione di Bilancio in Consiglio regionale è stato inserito un cospicuo finanziamento (circa 250mila euro) per assumere unità stagionali della Polizia Locale e contribuire così a organizzare una stagione più sicura e ordinata per quanto riguarda la sosta e il traffico veicolare» si legge nella nota diffusa da FI.



«L’intervento della Regione – sostengono gli esponenti azzurri – si rivela determinante al fine di consentire l’assunzione anche delle restanti 10 unità che, pertanto, potranno garantire compiutamente, anche per la stagione 2024, il fondamentale servizio di vigilanza, così come avvenuto nell’anno appena trascorso. I temi della sicurezza stradale e urbana nella nostra città sono sempre stati al centro dell’attenzione di Forza Italia, la riprova è il voto in occasione della Variazione di bilancio che ha permesso di destinare risorse importanti per il progetto di videosorveglianza che sta peraltro procedendo in maniera spedita. Crediamo che sia fondamentale dare corso anche a questo provvedimento, auspicando la più ampia convergenza del Consiglio Comunale e un impegno preciso del Sindaco e della Giunta».



